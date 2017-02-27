Владимир Путин с официальным визитом в Центральной Азии

Президент России Владимир Путин начал визит в страны Центральной Азии встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Алма-Ате 27 февраля. В рамках трехдневного визита в регионе он также встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и посетит Киргизию. Две другие страны – Узбекистан и Туркменистан – Путин не посетит.

В Кремле сообщают, что эта поездка президента России приурочена к 25-летию дипломатических отношений между Москвой и тремя странами Центральной Азии.

Казахстан и Киргизия вместе с Россией – члены Евразийского экономического союза и входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Визит Путина в Киргизию проходит на фоне демонстраций в столице страны Бишкеке. Там сотни людей вышли с требованием освободить лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева. Текебаева арестовали в аэропорту Бишкека 26 февраля. Он известен критикой в адрес президента Алмазбека Атамбаева и обвиняется в коррупции.