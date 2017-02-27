"Ловец покемонов" останется под домашним арестом до августа

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил под домашним арестом на полгода блогера Руслана Соколовского, обвиненного в оскорблении чувств верующих из-за видео с "ловлей покемонов" в храме. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

В понедельник в суде прошло предварительное слушание по делу Соколовского. Рассмотрение по существу назначено на 13 марта.

В середине февраля блогера вернули под домашний арест, срок которого истекал 1 марта. До этого Соколовский находился в СИЗО и сообщил, что там на него оказывали давление. На минувшей неделе он обжаловал свой арест в Европейском суде по правам человека.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года после публикации видео, на котором он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Обвинения предъявлены по статьям о возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и незаконном обороте приборов для негласного получения информации.