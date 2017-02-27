В Чувашии активистку "Весны" забрали в полицию с занятий в вузе

В Чебоксарах координатора молодежного движения "Весна" в Чувашии Анастасию Васильеву забрали в полицию с занятий в университете. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на пресс-релиз организации.

Гражданский активист Николай Левшиц написал у себя в твиттере, что накануне Васильева участвовала в акции, в ходе которой на мосту был вывешен баннер с надписью "Всех не убьете. Всех не посадите".

О причинах задержания Васильевой и обвинении, которое может быть ей предъявлено, не сообщается.