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Новости

Евросоюз расширил санкции против КНДР

Испытание баллистической ракеты в КНДР

Испытание баллистической ракеты в КНДР

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Совет Европейского союза 27 февраля принял юридические акты, расширяющие список санкций против Северной Кореи. Сообщение об этом опубликовано на сайте совета. Документы применяют ограничительные меры, назначенные Советом Безопасности ООН в ноябре прошлого года.

Санкции включают в себя ограничения по сделкам с углем, сталью и железосодержащими минералами из КНДР. Также они запрещают импорт ряда цветных металлов из этой страны. Запрет распространяется на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею. Кроме того, новые санкции предусматривают, что страны-члены ЕС не позволятгражданам КНДР получать образование, способствующее развитию северокорейских ядерных программ или программ баллистических ракет.

Решение Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Северной Корее было поддержано всеми 15 странами – членами Совета. По предварительным подсчетам, из-за санкций Пхеньян будет терять около 700 миллионов долларов в год.

С момента первого ядерного испытания в 2006 году санкции в отношении КНДР были введены уже пять раз.

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