Евросоюз расширил санкции против КНДР

Совет Европейского союза 27 февраля принял юридические акты, расширяющие список санкций против Северной Кореи. Сообщение об этом опубликовано на сайте совета. Документы применяют ограничительные меры, назначенные Советом Безопасности ООН в ноябре прошлого года.

Санкции включают в себя ограничения по сделкам с углем, сталью и железосодержащими минералами из КНДР. Также они запрещают импорт ряда цветных металлов из этой страны. Запрет распространяется на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею. Кроме того, новые санкции предусматривают, что страны-члены ЕС не позволятгражданам КНДР получать образование, способствующее развитию северокорейских ядерных программ или программ баллистических ракет.

Решение Совета Безопасности ООН о санкциях в отношении Северной Корее было поддержано всеми 15 странами – членами Совета. По предварительным подсчетам, из-за санкций Пхеньян будет терять около 700 миллионов долларов в год.

С момента первого ядерного испытания в 2006 году санкции в отношении КНДР были введены уже пять раз.

