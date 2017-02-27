Евросоюз продлил эмбарго на поставки оружия в Белоруссию

Европейский союз принял решение продлить эмбарго на поставки оружия в Белоруссию еще на один год и сохранить запрет на выдачу виз и замораживание активов на четырех граждан Белоруссии.

Министры ЕС также решили ввести исключение в эмбарго на поставки оружия, чтобы позволить экспорт биатлонного оборудования в Белоруссию. Для вступления в действие этого исключения, однако, потребуется "предварительное разрешение национальных компетентных органов в каждом конкретном случае."

ЕС ввел эмбарго на поставки оружия и ввел санкции в отношении четырех белорусских компаний и 174 человек, включая президента Александра Лукашенко, после насильственного подавления демонстраций протеста после президентских выборов в декабре 2010 года.

ЕС удалил компании и 170 человек, включая Лукашенко из списка санкций в феврале 2016 года, ссылаясь на улучшения положения в области прав человека в Белоруссии.

Четыре человека, которые по-прежнему остаются в санкционных списках, имеют отношение к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 году и в 2000 году.