Живо ли дело Бориса Немцова? Эфир в 19:05

Говорим о том, что произошло в России и с Россией за два года, прошедших со дня убийства лидера российской оппозиции, и о том, что делать дальше.

В эфире программы "Лицом к событию"6 Жанна Немцова, Владимир Милов, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер, Дмитрий Гудков, Вадим Прохоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.