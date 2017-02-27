Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Лицом к событию

Живо ли дело Бориса Немцова? Эфир в 19:05

Борис Немцов, 2013 г.

Борис Немцов, 2013 г.

Смотреть комментарии

Обсудят Жанна Немцова, Владимир Милов, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер, Дмитрий Гудков.

Говорим о том, что произошло в России и с Россией за два года, прошедших со дня убийства лидера российской оппозиции, и о том, что делать дальше.

В эфире программы "Лицом к событию"6 Жанна Немцова, Владимир Милов, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер, Дмитрий Гудков, Вадим Прохоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG