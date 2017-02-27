Живо ли дело Бориса Немцова? Эфир в 19:05

Обсудят Жанна Немцова, Владимир Милов, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер, Дмитрий Гудков.
Говорим о том, что произошло в России и с Россией за два года, прошедших со дня убийства лидера российской оппозиции, и о том, что делать дальше.
В эфире программы "Лицом к событию"6 Жанна Немцова, Владимир Милов, Владимир Рыжков, Евгений Гонтмахер, Дмитрий Гудков, Вадим Прохоров.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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