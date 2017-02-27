В Мосуле правительственные силы захватили мост через реку Тигр

Иракские силы, поддерживаемые США, которые пытаются отвоевать западную часть Мосула у боевиков "Исламского государства" (запрещенной в России экстремистской организации), захватили ключевой мост на реке Тигр.

По их оценке, это позволит открыть пути снабжения с контролируемого правительственными силами восточного берега. Представители иракских военных считают, что очень важно установить связь между восточным и западным берегами Тигра для поддержки наступления, начатого 19 февраля.

В заявлении иракских военных говорится, что правительственные войска захватили южный мост Мосула, один из пяти поврежденных и непригодных к использованию мостов через Тигр. Иракские военные чиновники заявили, что попытаются навести вдоль него понтонный мост.

Ранее 27 февраля иракские правительственные войска захватили район Тайаран, расположенный рядом с мостом.

При поддержке авиаударов США и шиитского ополчения и курдских вооруженных формирований пешмерга, иракские силы начали свое наступление в октябре, чтобы выбить джихадистов из их укрепленного района. После более кровопролитной, чем ожидалось, битвы иракские войска в январе отвоевали восточную часть Мосула.