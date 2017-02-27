​СМИ: в Сирии убит заместитель главы "Аль-Каиды"

На северо-западе Сирии в результате авиаудара ВВС США был убит заместитель лидера террористической организации "Аль-Каиды" (деятельность в России запрещена) Ахмед Хасан Абу аль-Хайр аль-Масри. Об этом сообщает сайт SITE.

По данным The Guardian, аль-Масри был убит в воскресенье. В понедельник Пентагон подтвердил, что проводил бомбардировки в этом районе Сирии, но не назвал цель удара. "Джебхат Фатх аш-Шам - группа, близкая по идеологии к "Аль-Каеде", в которой работал аль-Масри в Сирии, признала его гибель. Отдельные джихадистские лидеры также подтвердили эту информацию, передает издание.

В январе Пентагон заявил, что в результате авиаударов были убиты два лидера "Аль-Каиды" - Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси и Абд аль-Джалиль Аль-Муслими.

