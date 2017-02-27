Государственный департамент США почтил память Бориса Немцова

Исполняющий обязанности официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер выступил с заявлением по случаю второй годовщины со дня убийства Бориса Немцова.

В документе сообщается, что посол США в России Джон Тефт посетил Большой Москворецкий мост, чтобы отдать дань памяти убитого два года назад оппозиционного лидера Бориса Немцова.

Несмотря на то, что Бориса Немцова нет, его дело живёт в россиянах разных возрастов, которые стремятся к построению более демократического и процветающего общества. В заявлении Государственного департамента США содержится новый призыв к правительству России добиться правосудия для тех, кто несёт ответственность за убийство Бориса Немцова.