В Пскове прошел митинг памяти Бориса Немцова. В нем приняли участие десятки человек. Акция была согласована с властями. Ее организатором выступила партия "Яблоко".

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на митинге, в частности, выступил лидер псковского отделения "Яблока", депутат областного собрания Лев Шлосберг. Он заявил, что "даже один человек может изменить историю своей страны, если уверен, что поступает правильно".

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика проходят в эти дни во многих городах России, а также за рубежом.