Президент Армении прибыл с визитом в Брюссель

Евросоюз и Армения обсуждают новое соглашении о партнёрстве, сообщил председатель Европейского союза Дональд Туск после встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном. Он находится в Брюсселе с трёхдневным официальным визитом.

В соглашении для Армении отсутствует пункт о беспошлинной торговле, который есть в подобных соглашениях у Грузии, Молдовы и Украины. Документ между ЕС и Арменией, как ожидается, будет подписан в мае этого года.

Отношения ЕС и Армении регулируются соглашением о сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 году. В 2013 году Армения подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, но приняла решение присоединиться к Евразийскому экономическому союзу во главе с Россией.