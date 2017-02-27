ЕС продлил на год санкции в отношении Белоруссии

Европейский Союз продлил на год санкции в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают эмбарго на оружие, заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении четырех человек, которые, как считают в Брюсселе, причастны к исчезновению двух оппозиционеров, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999-м и 2000-м годах.

В заявлении Европейского союза подчёркивается, что "реальные шаги Минска, направленные на уважение основных свобод, верховенства закона и соблюдение прав человека, будут основным ориентиром для будущей политики ЕС в отношении Белоруссии".

В феврале прошлого года Евросоюз снял санкций со 170 чиновников Белоруссии, в том числе с президента страны Александра Лукашенко, и трех белорусских компаний.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил агентству AFP, что за Лукашенко признаётся активное содействие усилиям ЕС по преодолению украинского кризиса, в частности, президент Белоруссии организовал в Минске переговоры.