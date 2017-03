Алекс Фигейра: Мистическая сила

Хедлайнеры десятого выпуска программы "Музыка на Свободе" – группа под названием "Черный дым", если говорить по-русски, или Fumaça Preta, если говорить по-португальски. Артемий Троицкий об идеологии группы рассказывает на первом из этих двух языков, но неплохо ориентируется и в лингвистической стихии второго.

​По-португальски – это более правильно, поскольку лидер группы, Алекс Фигейра, все-таки португалец. "Все-таки", потому что поначалу я был абсолютно уверен, что он бразилец. Очень колоритный тип с пышной кучерявой шевелюрой, диковатым голосом и, думаю, столь же нецивилизованными концертными манерами. Вообще Fumaça Preta – группа, соединяющая сразу несколько стилей. С одной стороны, это ностальгический гаражный рок и психоделическая музыка, а с другой стороны... Вы знаете, ностальгическая музыка очень редко обладает способностью удивлять: потому она и ностальгическая, что отсылает к прошлому, а не к настоящему и будущему, и новой информации там совсем немного. Скорее всего, и вовсе ее нет, поскольку ценится ретромузыка, равно как и невероятно расплодившиеся в последнее время "кавер-бэнды" не за новации, а за умение передать дух и букву недалекого прошлого как можно точнее.

Мы напоминаем людям о том времени, когда в основе музыки лежала магия

А вот у Fumaça Preta совсем иная история: с одной стороны, вся эта ностальгия по 1960-м и началу 1970-х годов, с другой стороны, музыка в общем-то неслыханная и весьма оригинальная, имеющая много общего со знаменитым бразильским тропикализмом, а также колдовской ритуальной музыкой. Давайте познакомимся с песней с дебютного альбома Fumaça Preta, альбом так и назывался "Черный дым", песня Fumaça Preta, то есть заглавная песня, своего рода манифест для этой самой группы.

Fumaça Preta исполняет песню Fumaça Preta с альбома Fumaça Preta

Да уж, "черный дым" – так и представляешь себе оргию язычников-шаманов, костры и тотемы со звериными головами и маски в виде черепов... Основана была группа в Амстердаме в 2011 году, вскоре вышел дебютный альбом. Состав был с самого начала международный, то есть был там Алекс Фигейра, португалец и идейный вдохновитель, и было там несколько английских музыкантов из группы The Grits. Португалец обеспечивал шамано-вудуистский уклон и экзотическое шоу в париках и масках, а англичане выстроили рок-гаражную основу под эти страсти. После Амстердама международная музыкальная компания весело переехала в английский курортный городок Брайтон, взяла к себе на борт еще одного музыканта – венесуэльца – и записала в этом составе свой второй альбом, на котором мы сейчас и остановимся. Называется он Impuros Fanáticos, "Фанаты нечистые", вот песня Baldoñero.

На этом альбоме есть еще и датская составляющая, поскольку на некоторых треках присоединяется к электрическому психоделическому коллективу еще и датский струнный квартет. Представлю вам еще одну песню с альбома Impuros Fanáticos, она называется Migajas, "Крошки".

Итак, группа Fumaça Preta базируется в английском Брайтоне, и состав у нее самый что ни на есть международный: Алекс Фигейра, вокал, барабаны и фронтмен, лидер группы, гитарист Стюард Картер, англичанин, басист Джеймс Порч, тоже англичанин.

В каком-то смысле можно упрекнуть этот ансамбль в том, что его участники сидят между двух стульев – рок-н-рольным и "этническим". Однако в данном случае оба вектора выглядят, точнее, звучат настолько свежо и убедительно, что можно, скорее, сказать об объединении двух достаточно отчужденных друг от друга слушательских кланов. Доказывает это и повсеместный успех Fumaça Preta на летних фестивалях, где их с одинаковым воодушевлением принимают и рокеры, и фолкники.

Эксцентричный Фигейра (кстати, и по-русски фамилия лидера группы звучит совсем неплохо) склонен объяснять успех мистическими силами: "Мы напоминаем людям о том времени, когда в основе музыки лежала магия. Мы показываем ритуал, в духе которого много от традиционной музыки, но своей энергетикой он сродни року".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 10):

1. Tindersticks (UK). Help yourself, LP The Waiting Room

2. Tindersticks (UK). We are dreamers, LP The Waiting Room

3. Lanu ft. Megan Washington (Australia). The others, LP The Double Sunrise

4. Lanu ft. Melanie Pain (Australia/France). Ménage a trois, LP The Double Sunrise

5. Воплi Вiдоплясова (Украiна). Мана, LP Чудовий свiт

6. Акапулько (Украина). Шаленiй свiт, LP Дверi в Рай

7. John Congleton (USA). Your temporary custodian, LP Until The Horror Goes

8. Fumaça Preta (Portugal/UK). Fumaça Preta, LP Fumaça Preta

9. Fumaça Preta (Portugal/UK). Baldonero, LP Impuros fanaticos

10. Fumaça Preta (Portugal/UK). Migajas, LP Impuros fanaticos

11. Женя Любич (Россия). Пожар, LP Code Morse

12. The Blues Brothers (USA). Sweet Home Chicago, LP The Blues Brothers