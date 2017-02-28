Опрос: за Навального готовы голосовать в три раза меньше россиян

Число россиян, готовых проголосовать за Алексея Навального на президентских выборах, снизилось втрое, по сравнению с показателями 2011 года. Тогда поддержать оппозиционера были готовы 33 процента опрошенных, сейчас – только 10 процентов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Левада-Центра".

О том, кто такой Навальный, знают 47 процентов опрошенных, а в 2011 году эта цифра составляла лишь 6 процентов. У десяти процентов он вызывает раздражение, а еще у десяти – неприязнь, сообщили в "Левада-Центре".

В декабре минувшего года учредитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Согласно действующему законодательству, он не имеет на это права, так как осужден на пять лет условно по делу "Кировлеса". Сам оппозиционер заявил, что оспорит эту норму через Конституционный суд России.