Сенатор Рубио предложил назвать улицу в Вашингтоне именем Немцова

Американский сенатор Марко Рубио предложил назвать улицу напротив посольства России в Вашингтоне именем убитого оппозиционера Бориса Немцова. Подготовленный им законопроект опубликован на официальном сайте сенатора.

Рубио подчеркнул, что улица Бориса Немцова должна постоянно напоминать "режиму Путина и народу России" о том, что "голоса защитников свободы нельзя оборвать".

Накануне Государственный департамент США призвал правительство России добиться правосудия для тех, кто несет ответственность за убийство Бориса Немцова. Посол США в России Джон Теффт посетил место убийства оппозиционера на Большом Москворецком мосту и возложил цветы к организованному там народному мемориалу.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля. В минувшие воскресенье и понедельник во многих городах России прошли акции в память об оппозиционном политике. Суд по делу об убийстве Немцова продолжается.