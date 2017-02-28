В Чебоксарах задержали еще одного активиста движения "Весна"

В Чебоксарах полиция задержала активиста движения "Весна" в Чувашии Андрея Федорова. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Совета общественно-сетевого движения "Открытая Россия" Дмитрий Семенов.
Он подчеркнул, что о задержании Федорова стало известно вскоре после того, как из полиции отпустили координатора "Весны" Анастасию Васильеву. Накануне ее увезли в отделение с занятий в университете. Задержание было связано с акцией в память о Борисе Немцове, в ходе которой на мосту в Чебоксарах вывесили баннер с надписью: "Всех не убьете. Всех не посадите".
Семенов пишет, что задержание Федорова также является последствием этой акции. Накануне стало известно, что обыск прошел еще у одного местного активиста, но его имя представитель "Весны" не сообщил.
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