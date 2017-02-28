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Глава Дагестана: промышленность республики – на уровне "феодализма"

Рамазан Абдулатипов на махачкалинском заводе

Рамазан Абдулатипов на махачкалинском заводе

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Промышленность Дагестана находится на "уровне позднего феодализма", заявил глава республики Рамазан Абдулатипов на инвестиционном форуме в Сочи. Его слова цитирует информационное агентство RNS.

Абдулатипов отметил, что лишь пять процентов жителей Дагестана заняты в промышленности, хотя этот показатель составлял семь процентов в начале XX века.

Глава республики также заявил, что ее жители стараются перебраться в Москву из-за низкого уровня социального обеспечения в Дагестане. "Получается, мы веками закладываем кризис", – добавил он.

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