Никакой альтернативы

Последним форсированным маршем президента США Дональда Трампа в его холодной войне с прессой стал отказ почтить своим присутствием ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. В поисках прецедента приходится пролистать назад 35 лет – в 1981 году от участия в таком мероприятии отказался Рональд Рейган. Но у Рейгана была уважительная причина: он поправлялся после огнестрельного покушения на свою жизнь.

Как правило, в ходе этого ужина и журналисты, и их высокий гость выступают с небольшими сатирическими скетчами, одной из главных мишеней для которых служит, конечно же, сам президент. И предшественники Дональда Трампа эти правила игры принимали. Шутки порой бывают настолько острыми, что лучше все-таки не при детях. Однако все предыдущие президенты умели и за себя постоять, и зачастую ответить не хуже. Особенность Трампа заключается в том, что он в состоянии терпеливо выслушивать только похвалы в свой адрес, а в ответ на обиды учиняет ночные бури в Twitter. Впервые на памяти моего поколения исполнительную власть в США возглавил человек с нулевым чувством юмора.

Но главная проблема, конечно же, не в чувстве юмора, а в том, что Трамп неожиданно натолкнулся на препятствие осуществлению своей достаточно противоречивой предвыборной программы, которого в ходе кампании, похоже, не ожидал. Он, надо полагать, все же имел какое-то представление о разделении властей, встроенном отцами-основателями в Конституцию. Конгресс, в обеих палатах которого большинство составляет президентская партия, пока ничем особенным не дал о себе знать, хотя даже среди республиканцев возникла озабоченность по поводу возможных слишком тесных контактов президентской кампании с Кремлем. На судей, воздвигающих барьеры на пути указов Трампа, у президента есть некоторая надежда найти управу в Верховном суде, назначив туда благосклонных членов коллегии. Но неожиданно самым главным препятствием для реализации планов Трампа стали средства массовой информации, обличающие некомпетентность и невежество новой администрации. Оказалось, что о свободах, которыми располагает в США "четвертое сословие", Трамп имеет довольно туманное представление.

Трамп – новичок в столице США, большая часть его активной жизни прошла в Нью-Йорке, где он, конечно же, имел дело с прессой постоянно, но это была большей частью пресса желтого пошиба, для которой он представлял интерес в качестве постоянного персонажа светских интриг и скандалов. Этим журналистам Трамп мог диктовать известные условия, скармливая им светские новости, в основном о самом себе. Тот факт, что вашингтонский пресс-корпус, закаленный в схватках со всеми ветвями государственной власти, не поддается подобным манипуляциям, стал для президента, как видно, неприятной новостью.

Даже если некоторые институты власти в США временно парализованы, журналисты не дремлют

Трамп объявил неугодные ему СМИ "врагами народа", многократно повторив эту формулу, происхождение которой ему, надо полагать, неизвестно. Он обвиняет журналистов в публикации ложной информации, хотя практически ни разу ничего существенного не опроверг. Он принимает против журналистов беспрецедентные карательные меры: так, после недавнего выступления на консервативном форуме он пригласил прессу в отдельную комнату для брифинга, но исключил из списка приглашенных New York Times, Los Angeles Times, CNN, BBC и другие неугодные СМИ, которые подозревает в отсутствии желания похвалить президента. Такой войны с журналистами старожилы не помнят со времен Ричарда Никсона.

Одно из обвинений, которые президент выдвигает против неугодных средств массовой информации, заключается в том, что они пользуются анонимными источниками, то есть, попросту говоря, "сливами". Это действительно не самый легитимный источник информации, который используют лишь в критических случаях, ввиду особой важности сообщенных фактов. При этом Трамп сам сплошь и рядом ссылается на такие источники, и его это не смущает. Приведу пример: информацию о том, что советник по национальной безопасности Майкл Флинн еще до инаугурации звонил российскому послу в Вашингтоне и обсуждал с ним санкции, а затем солгал об этом директору персонала Белого дома Ренсу Прибесу, газета Washington Post получила из анонимных источников. Но впоследствии оказалось, что Трамп задолго до этого был проинформирован ФБР, а Флинн был уволен только после газетной публикации.

Судя по всему, Трампа больше всего огорчает в Белом доме то, что власть президента ограниченна. И хотя Конгресс пока что не чинил Трампу препятствий, он столкнулся не только с противодействием суда, но и с обличителями в лице журналистов. Основатели США планировали устройство государства таким образом, чтобы оно было правлением не людей, а институтов. Даже если некоторые из этих институтов временно парализованы, СМИ не дремлют.

Война президента с журналистами наверняка будет продолжаться, и пресса явно приняла вызов. Парадоксальным образом обличения в адрес ведущих газет США резко повысили их тиражи – публика пытается понять, на чьей стороне правда. В ходе трансляции оскаровских церемоний газета New York Times разместила на телевидении рекламу с лозунгом дня: "Только факты. Никакой альтернативы" – тут очевиден намек на высказывание советницы президента о существовании неких "альтернативных фактов". Судя по всему, работы у пресс-службы Белого дома в ближайшее время только прибавится.

Алексей Цветков – нью-йоркский публицист и политический комментатор

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