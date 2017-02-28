СМИ: ряд регионов России может получить расширенные полномочия

В администрации президента и правительстве России рассматривается концепция "асимметричной федерации", при которой одни регионы смогу получить расширенные полномочия, а в других будет введено внешнее финансовое управление. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на неназванного федерального чиновника, принимающего участие в инвестиционном форуме в Сочи.

Собеседник агентства уточнил, что управление Министерства финансов предполагается вводить в тех регионах, где "трансферы из федерального бюджета превышают 80–90 процентов".

В свою очередь, расширение полномочий региона предусматривает оставление в нем большой части доходов и активизацию поддержки через субсидии, а не через дотации. Альтернативой этому пути может стать закрепление за каждым макрорегионом определенной отрасли и наделение их профильными полномочиями, заявил источник URA.ru.

О каких именно регионах России идет речь в обоих случаях, он не уточнил.