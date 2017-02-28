Британцы в Германии подают заявления на гражданство ФРГ в связи с "брекзитом"

Многие из ста тысяч британцев, живущих в ФРГ, начали подавать заявления на получение гражданства Германии. В то же время в связи с предстоящим в недалёком будущем выходе Великобритании из Европейского союза, в Соединённом королевстве разгораются споры по поводу прав мигрантов из ЕС, среди которых примерно 300 тысяч – граждане Германии.

В публикации на сайте Би-би-си говорится, что"большинство" живущих в Германии британских подданных уже подали документы или "считают дни" до момента, когда смогут это сделать по местным законам. Речь идёт, в частности, о молодых фрилансерах, беспокоящиеся о том, что если будет введен визовый режим, то они могут потерять работу.

В публикации отмечается, что Ангела Меркель теперь называет Германию страной иммиграции, а 20 процентов немцев - либо бывшие мигранты, либо их потомки.