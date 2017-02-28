Кыштовка - Секспросвет 0:1

Семья русских немцев, перебравшаяся в Сибирь из-за уроков секс-просвещения в немецких школах, возвращается обратно!

Мартенсы (об их жизни мы писали в январе) протянули в селе Кыштовка всего два месяца.

Увы, социальные сети оказались просто безжалостны.

Константин Крылов:

Пришли, увидели, убежали.

Роман Зайцев:

От сексуального просвещения к сексуальной практике....и обратно к сексуальному просвещению, слишком много практики оказалось.

Алексей Табалов:

Россия отрезвляет. После сибирской вакцинации бегом побегут на секс-уроки, лишь бы в России не оставаться.

Александр Володарский:

Жалко, что от гражданства не успели отказаться.

Аркадий Бабченко:

Помните этих красавцев? Семью Мартенс, которые продали дом в Северной Фестфалии и бежали из проклятой Германии от уроков секс-просвещения в великодуховную Россию? По программе переселения они получили дырявую халупу в деревне Кыштовка Новосибирской области на краю Васюганских болот. Хотели заняться фермерством. Но очень удивлялись. Кругом, говорят, разруха чота. <Ходить в туалет> надо на улице. Воды нет. Дрова дорого. Кредиты под двадцать пять процентов. Это же немыслимо. Помните?

Так вот. Папаша поехал в Германию, чтобы перевести в духовную Кыштовку контейнер со своими накопленными в Северном Рейне вещами, вернулся на Васюганские болота, быстро быстро собрал шмотье, семью, и на следующий день...

Сбежали! От наших скреп! Обратно в свою Гейропу! К секс-урокам!

Предатели. Либералы проклятые.

Пасстраффляю, херр Мартенс, фаш идиотен тест успешшно пройтен...

Лев Симкин:

Рабинович из анекдота времен моей молодости подал заявление на выезд в Израиль, его отпустили. Месяц спустя попросился назад, его пустили. И вскоре вновь пришел в ОВИР. - Почему вы все время ездите туда-сюда? – спросили его. - Знаете, и там, и там плохо, но мне нравится пересадка в Париже.

Вспомнил дурацкий анекдот, как только прочитал новость о некоем Мартенсе, уехавшем из России в Германию, потом вернувшемся оттуда (в знак протеста против уроков секс-просвещения) и уехавшем вновь (правда, не по причине их отсутствия).

Кирилл Шулика:

Если вы считаете, что секспросвет это самое страшное, вы еще в Россеюшке не жили.

Александр Сотник:

Эмигрантский патриотизм лечится. Просто нужно вернуться на годик в "процветающую путинскую Россию" - и как рукой снимет.

Борис Цейтлин:

В жизни всегда есть выбор. Либо секс-просвещение, либо кредиты по 25%



Артём Рондарёв:

История про семью Мартенсов, конечно, настолько показательная и иллюстративная, что либо фейк, либо разрабатывалась всем Госдепом при личном участии Обамы<...>

Лозунг "Или секс-просвещение и жизнь, или традиционные ценности и смерть" настолько просится сюда, что даже неловко его писать.

whalesgohigh:

Все в ФБ угорают над многодетными немцами, которые сбежали из Германии от уроков "сексуального просвещения" и переехали в какую-то, прости господи, Кыштовку Новосибирской области. Теперь, значит, улепетывают обратно. Все эдак ржут и намекают, что им лучше в социальной и бездуховной Германии, чем в духовной, но нищей России. Но я подозреваю, что вовсе не экономические трудности испугали упорных немцев. К экономическим-то они как раз были готовы.

Они просто решили, что немецкое сексуальное просвещения таки лучше российского. Видимо, раньше они, наслушавшись рашутудей и европейских глупых консерваторов, думали, будто Россия - это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы, которые до свадьбы ни-ни. Тогда как реальная российская деревня - это место, где <занимаются сексом> со всеми начиная с 12 лет, к 15 годам у девочек по пять абортов, у мальчиков - по три ходки. Наверняка и небесная Кыштовка оказалась таким царством пьянства, разврата и насилия, о котором и не мечтал Калигула. А потому немцы почесали удивленно репу да решили восвояси: пусть лучше их дочкам все РАССКАЗЫВАЮТ в Германии на уроках врачи и педагоги, чем в России ПОКАЗЫВАЮТ на соседней стройке потомственные калдыри из ближайшего ПТУ.



