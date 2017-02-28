РБК: уволен руководитель антикоррупционного главка МВД Катков

Руководитель управления "Ф" антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России Дмитрий Катков отправлен в отставку из-за того, что у него есть незадекларированная недвижимость в Черногории, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По их словам, Каткова уволили вскоре после того, как в сентябре минувшего года по итогам внутренней проверки лишились своих постов замначальника управления "Т" Дмитрий Захарченко, арестованный по делу о взятке, и руководитель этого управления Александр Тищенко.

Тогда же официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что у Каткова обнаружили недвижимость, не указанную в его декларации о доходах.

В МВД информацию об увольнении Каткова комментировать не стали.