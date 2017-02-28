Скончался Владимир Петров

28 февраля в Москве на 70-м году жизни скончался знаменитый советский хоккеист Владимир Петров. Он запомнился по выступлениям в московском ЦСКА и сборной СССР в составе тройки с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

Петров выигрывал "золото" Олимпийских игр в 1972 и 1976 годах. Кроме того, девять раз побеждал на чемпионатах мира и 11 раз - на чемпионатах СССР.

Владимир Петров трижды становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира (1973, 1977 и 1979). В 2006 году он был введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.