Скончался Владимир Петров

Трехкратный олимпийский чемпион выходил на лед вместе с Борисом Михайловым и Валдерием Харламовым
28 февраля в Москве на 70-м году жизни скончался знаменитый советский хоккеист Владимир Петров. Он запомнился по выступлениям в московском ЦСКА и сборной СССР в составе тройки с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.
Петров выигрывал "золото" Олимпийских игр в 1972 и 1976 годах. Кроме того, девять раз побеждал на чемпионатах мира и 11 раз - на чемпионатах СССР.
Владимир Петров трижды становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира (1973, 1977 и 1979). В 2006 году он был введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.
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