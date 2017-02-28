Суд оставил крымского активиста Владимира Балуха под арестом

Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силе арест, назначенный активисту Владимиру Балуху, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Сам Балух заявил в суде, что ему еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны.

Проукраинский активист Владимир Балух был задержан в начале декабря минувшего года. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски дома у него и его матери – в поселке Серебрянка Раздольненского района. В правоохранительных органах заявили, что в доме Балуха нашли патроны и несколько тротиловых шашек.

"Крымская правозащитная группа считает", что преследование активиста связано с его проукраинской позицией, а правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.