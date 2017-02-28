Верховный суд отправил дело Чудновец на пересмотр

Верховный суд России отправил на пересмотр дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной на полгода колонии за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. РИА "Новости" сообщает, что это постановление было принято после представления Генпрокуратуры, которая попросила отменить вынесенный Чудновец приговор.

Теперь президиум Курганского областного суда обязан пересмотреть дело, передает агентство.

Накануне стало известно, что защита Чудновец обжаловала вынесенный ей приговор в Европейском суде по правам человека.

В ноябре 2016 года Евгения Чудновец была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждает, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Она дважды обжаловала приговор и заявила, что не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновной.