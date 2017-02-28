Министр обороны США представил план по борьбе с "ИГ"

Министр обороны США Джеймс Мэттис представил в понедельник план по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Он предложил нарастить военный контингент США в Сирии и найти возможность перекрыть финансирование исламистам. С запросом к Пентагону разработать план борьбы с исламистами в конце января обратился избранный президент США Дональд Трамп.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Трамп планирует увеличить расходы для оборонного ведомства на 54 миллиарда долларов. Финансирование других сфер из-за этого будет урезано. Во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал нанести "сокрушительный удар" по исламистам.

В Сирии находятся около пятисот американских военных. Аналитики считают, что их количество, в соответствии с планом, может возрасти до пяти тысяч.