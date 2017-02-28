Дональд Трамп выступит сегодня с большой речью в Конгрессе США

Президент США Дональд Трамп 28 февраля поздно вечером обратится к конгрессменам и сенаторам на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Президент, по всей вероятности, будет говорить о ходе выполнения обещаний, которые были даны им во время предвыборной кампании.

Ожидается, что в целом речь президента будет "оптимистической" и "обращенной в будущее". По сведениям, полученным журналистами из "источника в администрации президента", маловероятно, что оппоненты Дональда Трампа в рядах демократов или однопартийцев-республиканцев услышат в свой адрес какие-либо резкие или критические оценки.

В прошедший после инаугурации период Трамп неоднократно встречался с руководителями крупных корпораций и большого бизнеса. Возможно, президент объявит, что крупные компании США взяли на себя обязательства нанимать на работу прежде всего американцев. Имеются в виду Ford, Boeing и General Motors, которые уже заявили о своих предпочтениях при найме "американских рабочих".

Вслед за выступлением перед обеими палатами Конгресса Трамп, вероятно, отправится в недельное турне по стране, во время которого будет разъяснять свои планы. План такой поездки, однако, пока не обнародован.