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Новости

На Украине неизвестные напали на участников блокады Донбасса

Украинские активисты в зоне блокады

Украинские активисты в зоне блокады

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В Донецкой области Украины неизвестные напали на участников блокады контролируемых сепаратистами территорий. Сообщается о задержании 37 человек.

Блокада началась в январе с некоторых участков железной дороги. Активисты, поддержанные депутатами фракции "Самопомощь", требуют прекратить торговлю с контролируемыми сепаратистами районами Донбасса.

Ранее главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявили, что перестанут поставлять уголь на Украину, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса до 1 марта.

В середине февраля кабинет министров Украины решил временно прекратить экспорт угля и ввести режим экономии энергии. Украинские руководители неоднократно высказывались против блокады, однако не применяют силу к ее участникам.

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