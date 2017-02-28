Суд признал законным приговор Павленскому за акцию "Свобода"

Суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на вынесенный художнику-акционисту Петру Павленскому приговор за акцию "Свобода". Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Акция "Свобода" прошла в Петербурге в феврале 2014 года. Ее участники жгли покрышки на Малом Конюшенном мосту в знак солидарности с участниками протестов в Киеве.

В мае 2016 года суд признал Павленского виновным по статье "вандализм". Художника приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы, однако он был освобожден от исполнения наказания в связи с истечением срока давности по уголовному делу.

Защита Павленского требовала оправдать акциониста. Адвокат Дмитрий Динзе назвал сегодняшнее решение суда "политическим".

В январе 2017 года Петр Павленский эмигрировал во Францию. В России ему грозит до 10 лет колонии по делу о побоях – продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский обвиняет художника в избиении одного из актёров театра и "попытке изнасилования" артистки Анастасии Слониной.

Сам Павленский отвергает обвинения. Он утверждает, что дело в отношении него сфабриковано и является политически мотивированным.