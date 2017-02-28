В Москве скончался адвокат и правозащитник Виктор Паршуткин

Скончался адвокат Виктор Паршуткин, который считался одним из лучших экспертов по проблемам суда присяжных в России. В 2000 году Конституционный суд по жалобе Паршуткина принял определение, в котором установил правовое содержание понятия "адвокатская тайна" и запретил допрашивать адвокатов по любым обстоятельствам, ставшим им известными в связи с оказанием юридической помощи независимо от формы этой помощи, а также времени и места ее оказания.

В 2008 году, представляя интересы экс-главы фонда "Образованные медиа" Мананы Асламазян, добился в Конституционном суде России признания статьи УК о контрабанде валюты (именно это вменяли Асламазян) не соответствующей Конституции. В связи с эти дело Асламазян прекратили.

Одно из самых громких дел в практике Виктора Паршуткина связано с защитой Сергея Литвинова из Луганска, арестованного в России по обвинению в военных преступлениях бойца батальона Нацгвардии Украины "Днепр". Утверждалось, что он совершал массовые убийства, жертвами которых стали 39 человек. Ему грозил пожизненный срок.Паршуткин добился пересмотра обвинений и официальных извинений от Генеральной прокуратуры России в адрес украинца за уголовное преследование по статьям "убийство двух и более лиц" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Позже Басманный районный суд Москвы вынес решение возместить моральный вред Литвинову за незаконное уголовное преследование.