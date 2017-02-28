У координатора проекта "Гулагу.нет" Елены Абдуллаевой проходит обыск

У координатора проекта "Гулагу.нет" Елены Абдуллаевой проводится обыск, сообщил основатель портала Владимир Осечкин на своей странице в "Фейсбуке". Он написал, что в квартиру к Абдуллаевой, экс-члену ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Москвы и координатору Gulagu.net, пришли следователи.

Абдуллаева – российская правозащитница, состояла в рядах столичной ОНК, но осенью прошлого года не была переизбрана в ее новый состав.

Координатор общественного проекта против коррупции и пыток в России Gulagu.net. Это уже второй по счету обыск за день, с утра сотрудники спецслужб обыскивают квартиру еще одного бывшего члена ОНК Москвы, Зои Световой.