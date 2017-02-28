Amnesty International: обыск у Зои Световой – очень тревожное событие

Директор Amnesty International в России Сергей Никитин назвал сегодняшний обыск квартиры Зои Световой "очень тревожным событием". По словам Никитина, Светова является одним из наиболее уважаемых журналистов и правозащитников, и совершенно не ясно, как она может быть связана с уголовным расследованием в отношении ЮКОСа.

"Этот обыск является вопиющей попыткой вопрепятствовать ее законной работе в качестве журналиста и предупреждением для нее и других, связанных с работой в области прав человека и независимой журналистики в России", – заявил Никитин.

Зоя Светова ранее работала в организации "Репортеры без границ" и в "Фонде Сороса" в России.

Обыск проводился 12 офицерами из Следственного комитета России, который занимается расследованием серьезных преступлений.

В декабре 2016 года сотрудники Следственного комитета России провели обыски в квартирах семи сотрудников "Открытой России", а также в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Следственный комитет утверждает, что ищет доказательства отмывания денег руководителями ЮКОСа, которые связаны с Михаилом Ходорковским.