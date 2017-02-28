Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по санкциям против Сирии

Россия и Китай заблокировали принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции, предусматривающего введение санкций в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ. Документ, подготовленный западными странами, набрал минимально необходимые для принятия девять голосов. Москва и Пекин воспользовались правом вето.
Помимо России и Китая, против проекта резолюции высказалась Боливия, в то время как Египет, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались.
"Проект резолюции не принят, так как против него проголосовал по меньшей мере один из постоянных членов Совбеза", - объявил посол Украины при ООН Владимир Ельченко, председательствующий в Совете Безопасности ООН в феврале.
Ранее, выступая в Бишкек, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не поддержит введение санкций против Сирии.
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