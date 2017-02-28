Мэрия Москвы хочет провести реконструкцию Большого Москворецкого моста

Мэрия Москвы собирается в течение года провести реконструкцию и благоустройство Большого Москворецкого моста, где убили Бориса Немцова. Тендер на проведение строительных работ планируется объявить в следующем месяце.

Начальная цена проекта составляет почти 3,3 миллиарда рублей.

Это следует из плана-графика госзакупок ГБУ "Гормост". Проект благоустройства моста официально не опубликован. Как сообщил "Медузе" сотрудник Комплекса столичного городского хозяйства, пока никаких дополнительных работ на месте гибели Немцова в проекте не предусмотрено, и подобных предложений от горожан не поступало.

Все госзакупки на сумму свыше 1 миллиарда рублей должны проходить процедуру обязательных общественных обсуждений, в ходе которых граждане могут высказать замечания к проекту. Такое обсуждение запланировано на 7 марта.



Инициативная группа уже давно добивается установки памятной таблички на месте убийства политика, однако власти Москвы в этом отказывают. Кроме того, сотрудники Гормоста постоянно ликвидируют народный мемориал, вывозя с моста цветы. В Кремле ранее заявляли, что решение вопроса с памятной табличкой, так же как и с цветами является прерогативой московских властей.