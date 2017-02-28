Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Мэрия Москвы хочет провести реконструкцию Большого Москворецкого моста

Народный мемориал на месте, где был убит Борис Немцов, на Большом Москворецком мосту

Народный мемориал на месте, где был убит Борис Немцов, на Большом Москворецком мосту

Смотреть комментарии

Мэрия Москвы собирается в течение года провести реконструкцию и благоустройство Большого Москворецкого моста, где убили Бориса Немцова. Тендер на проведение строительных работ планируется объявить в следующем месяце.

Начальная цена проекта составляет почти 3,3 миллиарда рублей.

Это следует из плана-графика госзакупок ГБУ "Гормост". Проект благоустройства моста официально не опубликован. Как сообщил "Медузе" сотрудник Комплекса столичного городского хозяйства, пока никаких дополнительных работ на месте гибели Немцова в проекте не предусмотрено, и подобных предложений от горожан не поступало.

Все госзакупки на сумму свыше 1 миллиарда рублей должны проходить процедуру обязательных общественных обсуждений, в ходе которых граждане могут высказать замечания к проекту. Такое обсуждение запланировано на 7 марта.

Инициативная группа уже давно добивается установки памятной таблички на месте убийства политика, однако власти Москвы в этом отказывают. Кроме того, сотрудники Гормоста постоянно ликвидируют народный мемориал, вывозя с моста цветы. В Кремле ранее заявляли, что решение вопроса с памятной табличкой, так же как и с цветами является прерогативой московских властей.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG