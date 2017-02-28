В США скончалась ветеран Радио Свобода Аля Федосеева, которая была ведущей популярных программ в 1970-е годы. Федосеева родилась в 1932-м году в Китае и была перевезена матерью в СССР в 16-летнем возрасте.

Её настоящее имя было Рахель Рубин и на протяжении всего советского периода своей жизни она пыталась выехать из Советского Союза. Работала учителем музыки. В 1970-м году эмигрировала в Израиль. В 1972 году поступила на работу на Радио Свобода в Мюнхене и вышла замуж, став известной радиослушателям под фамилией Федосеева. Вела передачу "Поверх барьеров".

В 1985 году после переезда Радио Свобода в Прагу ушла на пенсию и переехала в США. Как сказала нашей радиостанции бывшая сотрудница Украинской редакции Голоса Америки Ирина Халупа, Федосеева была очень жизнелюбивым человеком и её постоянно окружала молодежь.