В Ступино избили оппозиционного депутата Николая Кузнецова

В подмосковном Ступино избили оппозиционного депутата Николая Кузнецова, сообщил во вторник вечером у себя Фейсбуке журналист "Независимой газеты" Алексей Горбачев.

Он написал, что нападение произошло в подъезде дома, где живет Кузнецов. Двое неизвестных нанесли депутату несколько ударов по голове. Врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму.

Потерпевший связывает избиение с недавней публикацией в газете "Город на Оке", для которой он предоставил материалы своих расследований о коррупции в Ступино и "30-летнем правлении" главы ступинского муниципального района Павла Челпана. В ней, в частности, утверждается, что глава поселения принуждает иностранных инвесторов перечислять миллионы долларов в благотворительные фонды, учрежденные его друзьями.

Николай Кузнецов является членом городского совета Ступино с 2014 года. В прошлом году он принимал участие в выборах в Госдуму и Московскую областную думу от партии "Яблоко".