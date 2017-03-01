Суд отказал в УДО националисту, осужденному за видеоролики

Льговский районный суд во вторник отказал в условно-досрочном освобождении националисту Виталию Шишкину, осужденному из-за видео с призывами к организации митинга. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

Шишкина осудили на 4 года по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти по национальному признаку. Поводом послужили видеоролики, в которых он призывал провести в мае 2014 года мирный митинг на Манежной площади.

По данным следствия, при создании видеоролика были использованы кадры беспорядков на Манежной площади 11 декабря 2010 года. Тогда более пяти тысяч человек вышли на митинг на Манежной площади, посвященный памяти убитого в драке болельщика футбольного клуба "Спартак" Егора Свиридова. Акция закончилась столкновениями с полицией.