WSJ: в Белом доме отрицают подготовку встречи Трампа с Путиным

Вашингтон и Москва не ведут подготовку встречи Дональда Трампа и Владимира Путин, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

Он опроверг слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который накануне заявил в Госдуме, что практическая подготовка к встрече уже запущена, хотя пока нет точных данных о месте и времени ее проведения.

Ранее телеканал NBC выпустил репортаж, посвященный подготовке Путина к встрече с Трампом. В нем говорится, что нынешние советники российского президента, а также некие "ветераны дипломатической службы" готовят рекомендации для Путина в общении с американским коллегой и составляют "психологический портрет" президента США.

В конце января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча глав России и США может состояться до саммита стран G20, намеченного на 7–8 июля.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялся 28 января. В Белом доме его назвали "существенным шагом к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в исправлении". В Кремле сообщили, что Трамп и Путин договорились о начале подготовки их личной встречи.