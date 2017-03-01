"Яблоко" предлагает упразднить полпредов в федеральных округах

Партия "Яблоко" предлагает президенту России Владимиру Путину упразднить институт полномочных представителей в федеральных округах из-за его неэффективности.

В письме председателя "Яблока" Эмилии Слабуновой подчеркивается, что функции полпредов дублируются федеральным правительством и администрациями регионов. При этом сами представители президента фактически обеспечивают "ручное управление" государством, но не несут политической или социальной ответственности.

Слабунова также отмечает, что институт полномочных представителей получает из бюджета информационное, документационное, правовое, материально-техническое и транспортное обеспечение, а сотрудникам аппарата полпреда предоставляется жилье, служебные помещения и другое обслуживание.

Для подготовки регулярных докладов президенту, которую в "Яблоке" считают единственной актуальной функцией полпредов, предлагается ввести должность советника президента по федеральному округу.