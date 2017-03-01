Две рыбы для РПЦ

Споры вокруг Исаакиевского собора на время затихли, но на этой неделе разразился новый скандал с церковной реституцией.

Выяснилось, что РПЦ претендует на здание НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Абсурдность ситауции подкрепляется тем, что здание - не церковь. Как так получилось, объясняет "Новая газета", первая написавшая о случившемся:

В XIX веке в районе нынешней станции метро «Красносельская» (тогда — Красное село) располагался Алексеевский женский монастырь: в 1837 году его перенесли сюда из самого центра столицы, освободив место для строительства храма Христа Спасителя. Владения монастыря включали четыре храма и огромное историческое кладбище. После революции монастырь был ликвидирован, кладбище разрушено, храмы закрыты. Два из них были переделаны под новые нужды: Церковь Алексея Человека Божьего отдали под Дом пионеров, монастырский храм Всех Святых — под районную библиотеку. Два других храма — церковь Архангела Михаила и Крестовоздвиженский собор — были попросту разрушены.

Территорию монастыря закатали в асфальт, застроили новыми зданиями и перерезали автострадой (сейчас это участок Третьего транспортного кольца в районе Русаковской эстакады).

«Всесоюзный институт рыбного хозяйства и океанографии получил участок под строительство здания в этом районе в середине 30-х годов, указом Совнаркома, — говорит бывшая замдиректора ВНИРО Юлия Зайцева. — Тогда это был фактически пустырь на месте разрушенного Крестовоздвиженского собора. В отличие от многих других, эту церковь сносили без использования взрывчатки — при помощи здорового крана с бетонной гирей. Именно поэтому уцелел фундамент и остатки кирпичной кладки на первом этаже. Старый фундамент был настолько прочен, что его, как и сохранившийся кусок стены, решили не трогать, когда на месте собора стали возводить здание института».

Фёдор Крашенинников:

Какая прекрасная постная история.

Почему-то опять про смиренное отжималово недвижимости.

Они чем-то еще занимаются?

Кирилл Шулика:

Вот дай попу палец, он руку сразу откусит...

Передача имущества церкви по сути передел собственности. Так что реальных объектов религиозного назначения она будет касаться в последнюю очередь. Основная тема - лакомые кусочки собственности, которые к религии никакого отношения не имеют.

Олег Кашин:

Какое-то уже безумие.

Иван Курилла:

Хроники наступающего средневековья.

Андрей Десницкий:

Тогда уж надо будет передать монастырю (который возглавляет главный юрист РПЦ Ксения Чернега, а окормляет знаменитый о. Артемий Владимиров) и участок Третьего транспортного кольца, и торговый комплекс "Тройка", построенные на бывших монастырских землях.

Артём Рондарёв:

Меня тут спрашивали «А что вы, атеисты, вцепились в Исаакий, идите смотреть свою рыбу в формалине».

Таки отвечаем: если вашей рейдерской организации не давать по рукам везде, где возможно, нам и рыбу скоро посмотреть негде будет.

Дмитрий Гудков:

Никакая это, конечно, не Церковь. Не может организация, имеющая отношение к вере, заниматься таким откровенным барыжничеством. А вот ваш институт (ВНИРО, рыбного хозяйства, центр Москвы) построен на фундаменте храма — там несколько кирпичей осталось — подать его сюда. Реституция!

«Институт будет разрушен, на его месте будет построена церковь», — это говорит не римский сенатор про Карфаген, а игуменья Ксения Чернега. При ее участии пытаются оттягать Исаакий, ее злые и завидущие глаза из-под клобука смотрят вокруг с постоянным вопросом: «Что тут еще плохо (или хорошо, какая разница) лежит?»

Все институты (я не о научных) в нынешней России превращаются в свою противоположность. Госдума и суды занимаются беззаконием, ФСБ и полиция не защищают, а преследуют граждан, СМИ не информируют, а дезинформируют, вот и Церковь вместо того, чтобы думать о душе, заботится исключительно о бренной плоти. Не хватает площадей для новых автомоек, в ХХС переаншлаг?

Да, я знаю, что далеко не все священники согласны служить Мамоне, а не Богу. Но где их голос? На всю РПЦ слышно одного Андрея Кураева — а остальные голоса принадлежат коллективному Чаплину.

Бог не в церквях, а в головах. Но не в тех, что чинно проплывают в телевизоре под византийскими головными уборами. Под ними сейчас совсем другие обитатели. Имя им — легион.

Андрей Громов:

А есть где карта московских церквей столетней давности? Может оказаться очень полезной для оценки московского рынка недвижимости. И вообще.

Гасан Гусейнов:

О реституции дореволюционных церковных угодий в пользу организации, созданной в советское время, хорошо сказал в свое время Карл Радек:

- Товарищи! В честь великого пролетарского писателя Максима Горького мы назвали "Центральный Парк Культуры и Отдыха"! Но этого мало.

Именем Максима Горького мы назвали главную улицу Москвы, а также сотни улиц, площадей, учебных заведений необъятного Союза С.С.Р. Но и этого мало!

В честь Максима Горького переименован в Горький великий русский город Нижний Новгород, товарищи!

Но, товарищи, ведь и этого нам, большевикам, мало!

И мы предлагаем сегодня в честь великого пролетарского писателя Максима Горького переименовать всю нашу эпоху в Максимально Горькую!

А вот ещё новости из мира недвижимости и девелопмента. Московские власти собираются потратить больше трёх миллиардов рублей на реконструкцию Большого Москворецкого моста - места убийства Бориса Немцова.

Со стороны это решение многими истолковывается как очень прозрачное!

Жанна Немцова:

Ещё новости оттепели. Вот я два дня назад беседовала с коллегами с "Дождя" в прямом эфире. Они меня спрашивали про какую-то оттепель, либеральный поворот, новые надежды. Широко закрытые глаза у людей или...

Ольга Лехтонен:

Ща они затеят ремонт, попилят 3 ярда денег.

Что только не придумают, чтоб мемориала не было...

Станислав Кучер:

Любопытно, когда уже эти гении креатива поймут, что единственное решение раздражающей их проблемы - это ликвидация моста как такового? Впрочем, тогда памятником станет пустое место. Прямо цуцванг у них. Не позавидуешь.