СМИ: диссертацию Мединского в МГУ рассматривали с нарушениями

Активист "Диссернета" Иван Бабицкий направил главе экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павлу Уварову официальное заявление о многочисленных нарушениях при рассмотрении диссертации министра культуры России Владимира Мединского советом истфака МГУ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Бабицкий подчеркнул, что совет был обязан сформировать комиссию, назначить дату открытого заседания и пригласить на него заявителей и автора диссертации за 15 дней. Ничего из этого сделано не было, отмечает активист.

Член диссовета при истфаке МГУ профессор Сергей Мироненко подтвердил коммерсанту, что 7 февраля не планировалось заседание по работе Мединского. Однако декан истфака Иван Тучков предложил проголосовать за отказ от “дальнейшего рассмотрения” материалов, прервав для этого обычное рабочее заседание и попросив всех, кто не входит в диссовет, покинуть помещение.

Диссертация Мединского была передана в ВАК диссертационным советом МГУ 11 февраля. Иван Бабицкий настаивает, что материалы необходимо вернуть на истфак или в другой диссертационный совет для нового рассмотрения.

В апреле 2016 года группа ученых потребовала от Министерства образования и науки России лишить Мединского докторской степени, утверждая, что его диссертация не имеет научной значимости. Рассмотрение вопроса переносилось несколько раз – в том числе из университета в университет – и в итоге было поручено диссертационному совету МГУ.