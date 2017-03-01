Путин признал провал антидопинговой системы в России

Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года, президент России призвал прислушаться к заявлениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) и докладу независимой комиссии Макларена, несмотря на то, что в их работе были допущены "промахи".

"Это наша вина", – подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что в российском спорте "есть достоверные, выявленные случаи допинга", и что их нужно признать, провести расследование и выявить виновных.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря 2016 года. В ней сообщалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб.

После публикации Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Позднее в WADA признали, что доказательств в докладе было недостаточно.

В результате обнародования первой части доклада Макларена Международный олимпийский комитет и спортивные федерации отстранили от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро около 100 российских спортсменов. Команду России также не допустили до Паралимпиады.