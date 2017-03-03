Белорусский тупик

Протестная активность в Беларуси не стихает уже не первую неделю. Напротив, она набирает обороты. Граждане стихийно выходят на улицу сразу в нескольких регионах, правозащитники дают консультации пострадавшим от закона "о тунеядстве", адвокаты дают обещания защищать каждого активиста протестного движения. К волне недовольства присоединяются самые разные слои населения, притом далеко не только городской "креативный класс". На этом фоне активизировались протесты более локального значения, к примеру, против строительства офисного центра в зоне мемориала Куропаты.

При этом не так-то просто разобраться, что именно происходит в Беларуси: настоящий "майдан", обычное социальное недовольство без политической повестки или та самая дестабилизация со стороны России, которой в этой стране боятся уже не первый год? Сложнее всего в этой ситуации то, что белорусские протесты сочетают в себе, похоже, элементы всех перечисленных явлений.

Мне довелось побывать в Беларуси осенью 2011 года, в разгар движения РЧСС ("революция через социальные сети"), или "революции хлопков" – той самой, во время которой людей сажали под арест за аплодисменты на улице, ставшие символом протеста. Я наблюдала все особенности "заповедника социализма": всевластие КГБ, репрессии против любого проявления инакомыслия, запрет деятельности любых не зарегистрированных официально (то есть под надзором КГБ) организаций и участия в каких бы то ни было собраниях; массовое доносительство, репрессивные законы, "превентивные" аресты и прочее. Шесть лет назад, как и сегодня, белорусы выходили на улицы не только "за вашу и нашу свободу", но и по более "приземленному" поводу. Тогда, во время финансового кризиса, уровень жизни в стране заметно упал: доходы населения снизились чуть ли не втрое, а цены продолжали расти. Среднемесячная зарплата в Беларуси едва ли превышала сто долларов. Словом, причины народного недовольства (как политические, так и экономические) были понятными.

При отсутствии обратной связи от правительства и неготовности Запада поддержать белорусов эта страна может стать очередной мишенью для российских провокаций

Теперь происходит нечто похожее. Уровень доходов населения падает третий год подряд, число увольнений превышает количество принятых на работу, коммунальные платежи растут, и, соответственно, увеличивается число семей, оказавшихся за чертой бедности. На этом фоне белорусские власти принялись исполнять подписанный Александром Лукашенко еще в позапрошлом году "Декрет №3", согласно которому граждане Беларуси, которые не работают и не состоят на учете как безработные, но при этом пользуются услугами государственной социальной системы, должны заплатить в казну примерно 200 долларов. В результате соответствующие квитанции об оплате пришли самым разным людям, включая матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, – по некоторым данным, в каждую пятую-седьмую белорусскую семью.

Так что растущее социальное недовольство не просто оправдано, а совершенно естественно. Не менее естественно и то, что белорусская оппозиция (представители которой за последние десятилетия вдоволь настрадались от репрессий, а многие до сих пор не имеют возможности вернуться в родную страну) с радостью восприняла протестные акции как знак "пробуждения" народа и шанс добиться выполнения не только экономических, но и давно назревших политических требований.

Однако при всей обоснованности нынешних протестных акций, момент для организации на их основе полноценного "майдана", как мне кажется, выбран неудачно. В то время, пока новый президент США активно занят борьбой с собственной прессой и разведслужбами, страна, до недавнего времени считавшаяся лидером свободного мира, оказалась фактически "выключенной" из активной международной политики. Германия и Франция в преддверии выборов тоже заняты внутренними проблемами и, в меньшей степени, попытками ограничить российское вмешательство в эти проблемы.

В мире, к сожалению, найдется не так много сил, готовых поддержать искреннее стремление белорусов к свободе и к лучшей жизни. К слову, это понимают и сами белорусские оппозиционеры, признающие, что в борьбе с диктатурой их народу придется рассчитывать только на собственные силы. При этом некоторые белорусские эксперты опасаются, что протестной волной вполне может воспользоваться Россия. Еще до начала народных волнений эксперты минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований прогнозировали, что их страна может оказаться следующей мишенью Москвы. "Если говорить о возможном следующем шаге Кремля, то им может стать попытка организации государственного переворота в Беларуси. Замысел состоит в том, чтобы использовать это событие как предлог для введения в республику своих войск и организации их постоянного присутствия в стране. По сути, это означает ликвидацию суверенитета Беларуси", – отмечал директор Центра Арсений Сивицкий.

Аналитики Центра обращают внимание на то, что акции протеста оказались неожиданностью для власти, из чего делают вывод: Александр Лукашенко был намерено не проинформирован ни о реальной структуре занятости на рынке труда, ни о протестном потенциале страны. Еще одним важным моментом является личность главного лоббиста декрета, бывшего премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича, имеющего репутацию пророссийского государственного деятеля. Все это не исключает того факта, что ситуацией в Беларуси в самом деле может воспользоваться Москва, чтобы помочь победить дружественному ей кандидату. К примеру, депутат Государственной думы Константин Затулин прямо заявил, что проблемы Лукашенко – результат его "заигрываний" с Западом и того, что Беларусь "никогда не поддерживает нас ни по одному конфликтному вопросу". Прокремлевские российские средства массовой информации также намекают, что в соседней стране может начаться "майдан", якобы из-за активной работы западных неправительственных организаций.

На этом фоне особенно забавно, что "профессиональные антимайданщики" из движения НОД, известные "борьбой с цветными революциями", призывают своих сторонников участвовать в протестах – правда, с "георгиевскими ленточками", очевидно, надеясь направить протестную волну в нужное им русло.

Белорусское общество оказалось в своего рода тупике, из которого трудно найти правильный выход. С одной стороны, белорусы не могут и не должны смиряться с произволом властей и введением явно некомпетентного и грабительского декрета. К тому же в авторитарной стране, в которой отсутствуют независимые суды и система сдержек и противовесов президентской власти, протесты являются единственной возможностью хоть какого-то общественного влияния на решения властей. С другой стороны, при отсутствии обратной связи от правительства и неготовности Запада поддержать белорусов эта страна может стать очередной мишенью для российских провокаций.

Ксения Кириллова – журналист, бывший корреспондент "Новой газеты" (Екатеринбург), живет в США