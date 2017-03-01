СМИ: арестованный сотрудник ФСБ допрашивал лидера "Шалтая-Болтая"

Сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Дмитрий Докучаев, арестованный по делу о государственной измене, принимал участие в расследовании дела хакерской группы "Шалтай-Болтай", передает агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал журналистам, что Докучаев участвовал в допросе предполагаемого лидера хакеров Владимира Аникеева, а также в других мероприятиях по этому делу.

"Росбалт" также сообщает, что ФСБ планирует выделить из дела "Шалтая-Болтая" в отдельное производство материалы в отношении создателей "Биржи информации", где полученные хакерами данные о переписке бизнесменов и чиновников якобы продавалась за биткоины.

По данным источника агентства, торговать информацией решил Александр Глазастиков – единственный участник "Шалтая-Болтая", находящийся на свободе.

Сотрудники центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также Руслан Стоянов из "Лаборатории Касперского" ​были задержаны в конце января по подозрению в передаче некоей информации иностранным спецслужбам. Тогда же стало известно о задержании почти всех участников хакерской группы "Анонимный интернационал", также известной как "Шалтай-Болтай". Сообщалось как о наличии, так и об отсутствии связи между этими уголовными делами.