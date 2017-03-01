Суд отказался допросить экспертов по делу о теракте на Дубровке

Московский окружной военный суд (МОВС) отказал в ходатайстве о вызове экспертов, которое подали потерпевшие по делу о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Каринна Москаленко.

Потерпевшие просили допросить экспертов и провести повторную экспертизу по вопросам о причинах гибели заложников. Суд решил, что проведенные ранее экспертизы являются законными и обоснованными. Кроме того, по словам адвоката, суд отказал во всех ходатайствах, поданных потерпевшими.

23 октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-ост" террористы захватили и три дня удерживали в театральном центре на Дубровке около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и штурмовали здание. В зал, где находились заложники, был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 человек, более 700 пострадали, все террористы были убиты.

В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства спасательной операции, которая привела к гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении ответственных за штурм театрального центра.

Бывшие заложники и родственники погибших требуют назвать газ, который применялся при штурме, а также привлечь к ответственности человека, который отдал спецназу приказ к началу атаки.