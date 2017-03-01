Ильдар Дадин вернулся в Москву после освобождения из алтайской колонии

Оппозиционный активист Ильдар Дадин вместе с женой прилетел в аэропорт Домодедово. Три дня назад он вышел на свободу из колонии в Алтайском крае.
В аэропорту Дадина встречали его друзья и журналисты. После освобождения оппозиционер заявил, что собирается заниматься правозащитной деятельностью в России.
Скопируйте и вставьте размещенный внизу код. Код изменен согласно вашему выбору
Текст скопирван
Video size
Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Во время отбывания наказания Дадин рассказал о пытках в карельской исправительной колонии. После этого активиста перевели в колонию в Алтайском крае. 22 февраля Верховный суд России постановил освободить активиста, спустя несколько дней он вышел на свободу.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.