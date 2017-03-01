Марин Ле Пен могут лишить депутатской неприкосновенности

Европейский парламент 2 марта рассмотрит лишение лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности.

С просьбой о лишении парламентского иммунитета в Европарламент обратилась прокуратура Нанта, которая ведёт расследование из-за размещения Ле Пен в социальных сетях фотографий бойцов запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство".

В 2015 году Ле Пен опубликовала в твиттере фото исламистов с призывом объединиться в борьбе с угрозой. Ряд юристов назвали публикацию пропагандой насилия. Ле Пен не отреагировала на вызов прокуратуры, возпользовавшись парламентским иммунитетом. За лишение Ле Пен неприкосновенности уже проголосовал комитет Европарламента по правовым вопросам. Теперь это решение должны утвердить остальные депутаты на общем голосовании.

Марин Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на грядущих выборах президента Франции. По данным соцопросов, она победит в первом туре, но проиграет во втором.