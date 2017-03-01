Ставрополь: суд отказался передать РПЦ здание бывшего монастыря

В Ставрополе суд отказался передать в ведение Русской православной церкви (РПЦ) здание бывшего женского монастыря, в котором в настоящее время живут три семьи, в том числе несовершеннолетние дети и 90-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны.

Как сообщает местное интернет-издание NewsTracker, суд отклонил иск РПЦ, основываясь на результатах прокурорской проверки, согласно которым здание бывшего монастыря не является памятником культурного наследия и может находиться в частной собственности.

РПЦ добивается передачи жилого здания в ведение церкви с 2007 года. Взамен проживающим в здании семьям представители РПЦ не предлагают никакого жилья, ссылаясь на то, что эти вопросом должна заниматься администрация города.

В Санкт-Петербурге в 2017 году власти распорядились передать Русской православной церкви Исаакиевский собор. Это решение привело к массовым протестам местных жителей. Инициативная группа требует провести референдум о сохранении храма в собственности города.