Суд отменил взыскание компенсации с РБК в пользу "Роснефти"

Арбитражный суд отменил решение о взыскании 390 тысяч рублей с РБК и журналистов издания в пользу "Роснефти", сообщается в трансляции из зала суда.

В то же время суд признал сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. Суд обязал РБК выпустить опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.

12 декабря суд обязал РБК и нескольких его сотрудников выплатить "Роснефти" 390 тысяч рублей компенсации по иску о нанесении ущерба репутации. "Роснефть" требовала от издания более 3 миллиардов рублей и опровержения информации, опубликованной в статье от 11 апреля.

В тексте статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP" говорилось о том, что глава госкорпорации Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет.