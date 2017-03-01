В нескольких петербургских вузах задерживают зарплаты и стипендии

Сотрудники нескольких петербургских вузов с Нового года не получают зарплат или получают их в существенно меньшем объеме, чем раньше.

По словам известного петербургского композитора, народного артиста России, лауреата Государственной премии профессора консерватории Сергея Слонимского, руководство вуза сообщило сотрудникам о сокращении средств, отпускаемых на каждого студента. Композитор считает, что такое положение дел может быть связано с недооценкой руководством страны значения классической музыки. По словам Слонимского, сотрудники уникальной консерваторской библиотеки и организаторы концертов пострадали даже больше преподавателей.

Преподавателей пока спасают гранты, а вот простые сотрудники вообще поставлены на грань выживания, и если ситуация не будет исправлена, большинство их них будет вынуждено уволиться: им просто не на что жить. Известно также, что более месяца не получают зарплату сотрудники театра оперы и балета при Петербургской консерватории.

В пресс-службе консерватории пояснили, что последняя выплата зарплат была произведена 27 января, а за февраль субсидия Министерства культуры так и не пришла. Преподаватели петербургской консерватории готовят письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь российским музыкальным вузам, поскольку зарплату задержали и в московской консерватории.

С задержкой зарплат столкнулись также сотрудники Российского института истории искусств. Сотрудник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что здесь не видели денег с конца декабря, что этот вуз меньше и беднее консерватории, и поэтому ситуация, в которую попали его сотрудники, оказалась гораздо жестче. Правда, им обещали выплатить деньги в конце этой недели, но будет ли выполнено обещание, пока неизвестно.

Преподаватели Петербургского государственного института культуры зарплаты получают, но студенты этого вуза столкнулись с невыплатой стипендий.